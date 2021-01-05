اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:52 م
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خادم الحرمين يتلقى رسالة من سلطان عُمان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:53 م
خادم الحرمين يتلقى رسالة من سلطان عُمان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضافت الوكالة أنَّ الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.


السعودية

الملك سلمان

العاهل السعودى

سلطنة عمان

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