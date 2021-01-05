حريق هائل يلتهم منازل مدينة أسترالية وطائرات هليكوبتر تتدخل للإطفاء.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعرضت مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا لحريق هائل خرج عن السيطرة والتهم منازل ومنشآت فى المدينة، حيث استمر الحريق لمدة يومين وتمت دعوة سكان عدة ضواحي جنوب بيرث إلى توخي اليقظة، مع قيام قرابة 150 رجل إطفاء باخماد الحريق الذي التهم، أكثر من 2.3 كيلو متر مربع.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "يورو نيوز"، استخدام السلطات الاسترالية طائرات هليكوبتر لمحاولة اطفاء الحريق الذى امتد من المنازل إلى الأشجار المجاورة قرب الغابات، إلا أنها اعتبرت أن الحريق لا يزال يشكل "تهديدًا محتملاً على الحياة والمنازل"، مع عدم معرفة سبب الحريق ولكن بشكل عام ساعد تغير الأحوال الجوية إلى زيادة رقعة النيران.



احتراق منازل



دخان الحريق فى استراليا

وبعد اطفاء الحريق، تتحس السلطات فى مدينة بيرث الخطر مع استمرار صعود الدخان الخطر ورائحته المتصاعد من مكب النفايات المحترق، مما يشكل مصدر قلق، وتم حث السكان على "الاحتماء"، وأغلقت عدة طرق ومنع سائقو السيارات من دخول المنطقة المنكوبة.



طائرات تشارك فى الاطفاء

وشهدت منطقة صناعية قرب ميناء بريسبن فى أستراليا نشوب حريق هائل، فى أواخر الشهر الماضي، وامتدت نيرانه لتلتهم بعض المباني حتى وصلت فرق الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، وأظهرت لقطات جوية عرضتها شبكة روسيا اليوم، فيديو للحريق الضخم الذى وقع بالأمس بجانب ميناء بريسبن الاسترالي والأدخنة المتصاعدة بكثافة من مكان الحريق، بينما يحاول رجال الإطفاء بذل جهودهم المستمرة في محاولة إخماد الحريق.

وبعد شهور من الحرائق المدمرة فى أستراليا، استعد آلاف السكان لفيضانات على الساحل الشرقى لأستراليا، مع إغلاق شواطئ وحث السلطات السكان على تحصين منازلهم بأكياس من الرمل وذلك بعد أيام من حرائق الغابات التى هددت أحد مواقع التراث العالمى بأستراليا.