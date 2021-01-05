اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حالة الطقس والشبورة المائية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة ".. فيديو لايف

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:10 ص
حالة الطقس والشبورة المائية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة ".. فيديو لايف فتح طريق الإسماعيلية القاهرة بعد إغلاقة بسبب الشبورة المائية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى "، وطريق " بورسعيد - القاهرة "، وطريق العين السخنة والسويس ، بعدما تم إغلاقهم فى العاشرة من مساء أمس ، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وإنعدام الروية على الطريق وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، سيولة مرورية، بعد زوال الشبورة ، وفتح الطريق فى الثامنة صباح اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة ، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (2)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (2)

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (3)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (3)

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (4)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (4)

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (5)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (5)

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (6)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (6)

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (7)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (7)

 

الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (1)
الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (1)

 


الشبوره المائية

فتح طريق بورسعيد

فتح طريق محور 30 يونيو

حاله الطقس

بورسعيد

الاسماعيليه

فتح طريق الاسماعيلية الصحراوى

الاسماعيية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة