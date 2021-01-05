حالة الطقس والشبورة المائية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة ".. فيديو لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى "، وطريق " بورسعيد - القاهرة "، وطريق العين السخنة والسويس ، بعدما تم إغلاقهم فى العاشرة من مساء أمس ، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وإنعدام الروية على الطريق وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، سيولة مرورية، بعد زوال الشبورة ، وفتح الطريق فى الثامنة صباح اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة ، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.



الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (2)



الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (3)



الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (4)



الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (5)



الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (6)



الشبورة المائية بطريق الإسماعيلية - القاهرة (7)