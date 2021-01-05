جامعة بنها: 17 مليون جنيه لتجديد الملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس خلال 6 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مشروع تجديد ملاعب الجامعة بكفر سعد، رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاطف النمر عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وشملت جولة رئيس الجامعة، تفقد مشروع تجديد ملاعب جامعة بنها المكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي وملعب خماسى أرضية نجيل صناعي وملعب متعدد أرضية ترتان ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان ومنطقة رمى الجلة وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعى ومنطقة وثب طويل.

كما تفقد السعيد، آخر التجديدات التى تجرى لتطوير مبنى نادى أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا خلال الجولة على أهمية استغلال كافة المنشآت والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد سعيد، أن أرض الملاعب لم تستغل منذ سنوات طويلة إلى أن تم وضع تصور لإعادة تطوير المنطقة واستغلالها وتم البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 17 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

خلال الجولة بملاعب جامعة بنها



رئيس جامعة بنها يتفقد ملاعب الجامعة