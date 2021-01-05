اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها: 17 مليون جنيه لتجديد الملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:19 م
جامعة بنها: 17 مليون جنيه لتجديد الملاعب ونادى أعضاء هيئة التدريس خلال 6 أشهر خلال جولة رئيس جامعة بنها لمتابعة تطوير الملاعب
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مشروع تجديد ملاعب الجامعة بكفر سعد، رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاطف النمر عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وشملت جولة رئيس الجامعة، تفقد مشروع تجديد ملاعب جامعة بنها المكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي وملعب خماسى أرضية نجيل صناعي وملعب متعدد أرضية ترتان ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان ومنطقة رمى الجلة وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعى ومنطقة وثب طويل.

كما تفقد السعيد، آخر التجديدات التى تجرى لتطوير مبنى نادى أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا خلال الجولة على أهمية استغلال كافة المنشآت والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد سعيد، أن أرض الملاعب لم تستغل منذ سنوات طويلة إلى أن تم وضع تصور لإعادة تطوير المنطقة واستغلالها وتم البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 17 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

خلال الجولة بملاعب جامعة بنها

خلال الجولة بملاعب جامعة بنها

 

رئيس جامعة بنها يتفقد ملاعب الجامعة
رئيس جامعة بنها يتفقد ملاعب الجامعة

 

متابعة أعمال تطوير الملاعب بجامعة بنها
متابعة أعمال تطوير الملاعب بجامعة بنها

 


جامعة بنها

ملاعب جامعة بنها

كلية التربية الرياضية بجامعة بنها

اخبار جامعة بنها

كفر سعد

كليات جامعة بنها بكفر سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنها: اتحادات الطلاب هى نهر متجدد للقيادات الشابة سنويا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:32 م

الجامعات تلجأ للمنصات لاستكمال العام الدراسى.. جامعة بنها: منصة التعليم عن بعد جاهزة لاستقبال الطلاب.. وطنطا: استمرار الدراسة أون لاين وتصحيح الامتحانات التى أداها الطلاب.. وكفر الشيخ: الدراسة مستمرة لـ14 يناير

السبت، 02 يناير 2021 05:30 م

جامعة بنها تمنح العاملين إجازة بالتناوب لمواجهة كورونا.. تعرف على المستحقين

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:01 م

رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:42 م

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:07 م

مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة