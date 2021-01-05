جامعة العريش تعلن إرجاء الامتحانات ووقف الفعاليات

شمال سيناء - محمد حسين

قررت جامعة العريش، تأجيل الامتحانات النظرية والشفوية والعملية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبرامج النوعية إلى ما بعد انتهاء اجازة منتصف العام الجامعى.

وأعلنت الجامعة فى بيان لها وقف جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية، وفيما يتعلق بمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه وتستكمل إجراءات مناقشة الرسائل التى تم تشكيل لجان مناقشة لها فى ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقرباء الباحث على أقصى تقدير.

كما أعلنت عدم تواجد الطلاب فى حرم الجامعة تحت أى ظرف كان بداية من يوم السبت 2 يناير 2021م وحتى بدء الامتحانات المقررة بنهاية إجازة الفصل الدراسى الأول التى تنتهى بتاريخ 18/2/2021م .

وقررت إدارة الجامعة إخلاء المدن الجامعية للبنين والبنات بداية من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020م حتى صدور قرارات أخرى، ويتم توزيع الموظفين بكليات الجامعة بمعدل حضور ثلاثة أيام فى الأسبوع لكل موظف، ويقوم السادة أمناء الكليات بإعداد كشوف توقيع حضور وانصراف لضمان حسن سير العمل.

ووجهت نداء أنه على جميع منسوبى الجامعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ممثلة فى التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتعقيم الدورى المستمر للقاعات والمدرجات الدراسية، والطرقات وأى مخالفة لهذه الاجراءات الاحترازية ستعرض المخالف للمساءلة القانونية.

كما أشارت إلى التزام إدارة أمن الجامعة بتنفيذ التعليمات الواردة بهذا البيان والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع أى مخالف، وضرورة تواجد الإدارة الطبية بالجامعة وفقاً للجداول المتفق عليها وتلبية جميع احتياجاتها الطبية من المنظفات، والمعقمات، ومختلف الاحتياجات الطبية، والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة.