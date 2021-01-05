تموين المنيا يضبط 3 أطنان دقيق مجهولة المصدر وتحرير 78 مخالفة متنوعة

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين ضبطت 3 أطنان دقيق مجهول المصدر خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، موجها بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق لأحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات من الخدمات على المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات على كافة القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات ومتابعة الحالة العامة بالأسواق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه بجانب الحملات تم تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات)، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (محال تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينيين – قضايا تموينية أخرى متنوعة) .