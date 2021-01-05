تعيين الكندية لويز أوبين منسقة الأمم المتحدة في النيجر

كتبت - هند المغربي

عين أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الكندية لويز أوبين منسقة مقيمة للأمم المتحدة في النيجر، بموافقة الحكومة المضيفة.

ووفق الأمم المتحدة تأتي أوبين إلى المنصب بأكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية والسياسية والإنسانية المكتسبة عبر القطاعين الخاص والعام.

في الأمم المتحدة ، شغلت مؤخرًا منصب الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في مكتبها متعدد الأقطار ، ومقره أستراليا ، بعد أن قادت عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك بنغلاديش.

كما قادت مجموعة الحماية العالمية التابعة للأمم المتحدة وشغلت منصب نائب مدير الحماية الدولية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حيث وضعت سياسات تركز على الأطفال والنوع الاجتماعي والتعليم والبرامج المجتمعية.

أوبين حاصلة على درجة علمية في العلوم السياسية ودكتوراه في القانون من جامعة أوتاوا في كندا ، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة بواتييه في فرنسا.