اليوم السابع
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تعطل قطار "القاهرة - دمياط" بسبب تصاعد دخان من إحدى عرباته بطنطا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:18 م
تعطل قطار "القاهرة - دمياط" بسبب تصاعد دخان من إحدى عرباته بطنطا قطار- أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تعطلت حركة قطارات القاهرة دمياط أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد تصاعد دخان من إحدى عربات القطار، بشكل مفاجئ وهرب الركاب من القطار خوفا من اشتعال النيران بالقطار.

تلقت الاجهزة الأمنية بلاغا بتعطل قطار القاهرة – دمياط أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا، انتقلت الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين تعطل القطار بسبب انبعاث دخان كثيف من العربة الأولى، نتيجة ماس كهربائي، واضطر الركاب للهروب من القطار خوفا من اشتعال النيران.

وعلى الفور تم فصل العربة عن الجرار وقطع الكهرباء عنها، وإخطار هيئة السكك الحديدية لإتخاذ اللازم بشأن الواقعة.


اشتعال النيران في قطار

حريق قطار

قطار الغربيه

حريق قطار الغربيه

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