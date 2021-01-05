ترقية 25 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 13 مدرسًا بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة، والتى عقدت برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هدى أبو الفتوح أحمد الغمرى بكلية العلوم، وطارق رضوان محمد رضوان، وأسامة محمد حامد بدر بكلية التجارة، ونشوى محمد محمد يوسف بكلية الهندسة، وفايزة محمد شبل رزق بكلية التربية الرياضية، وإبراهيم محمد إبراهيم بدرايه، وخالد أحمد أحمد مصطفى، وأحمد السيد عبد الفتاح عطية، ووجيه سالم محمد الناغى، وحسام سيد جميل الشريف بكلية الطب، وآمال محمد أحمد الزفتاوى بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد مبارك عبد الجليل محمد، ولمياء إبراهيم محمد هلال، ومصطفى السيد البهى الشوبرى، ورانيا عبد الخالق عبد الصمد الشنودى ومحمد موسى عبد العاطى ميرة بكلية العلوم، ومحمد أحمد عبد الحميد السيد بكلية الصيدلة، وأحمد إبراهيم الدسوقى حماد بكلية طب الأسنان، وابتسام خيرت إبراهيم عبد الحى، ورويدا إبراهيم يوسف، وهبه محمد شفيق سعيد بكلية الطب، وأحمد أبو اليزيد قطب حبيب، وهبه فتحى بسيونى دنيا بكلية الآداب، وحسام عبد الواحد عبد الغنى صالح بكلية الهندسة، ومرفت فتحى فريد عوض بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من دعاء السيد على الشريف بكلية العلوم، والزهراء محمد مصطفى المرحومى، وشريف فتحى رمضان مرسى بكلية طب الأسنان، ومحمد حسين محمد عبد الفتاح بكلية الزراعة، وهبه فتحى فتح الله أبوعقيلة، ويحيى خيرى أحمد العجيزى بكلية التربية الرياضية، وإقبال إبراهيم عبد المنعم إبراهيم، وإنعام إبراهيم محمد النجار، وسارة عبد المنجى مصطفى محمد، وسماح أبو العينين عبد الله أبو العينين بكلية التمريض، ووليد عزت عبد الفتاح إبراهيم بكلية التجارة، ومحمد ذكى عبد السميع القديم، وعلا موسى محمود موسى بكلية الطب.