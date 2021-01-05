تايلاند تطلب 35 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترا زينيكا

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الثلاثاء، إن بلاده طلبت 35 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 ليصل إجمالي المطلوب إلى 63 مليون جرعة.

وبعد نجاحها إلى حد كبير في السيطرة على تفشي فيروس كورونا على مدى شهور، أدت إصابات مرتبطة بعمال مهاجرين ووكر للقمار في شهر ديسمبر إلى ظهور حالات في أكثر من نصف الأقاليم التايلاندية، واستتبع ذلك فرض جولة جديدة من إجراءات العزل العام.

وتأمل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في تطعيم نصف سكانها على الأقل البالغ عددهم نحو 70 مليون نسمة. وسجلت البلاد 8966 إصابة و65 وفاة بالفيروس.