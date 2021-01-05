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بلجيكا تعلن ضبط نحو 65.5 طن من الكوكايين بقيمة 7.5 مليار يورو

الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:23 م
بلجيكا تعلن ضبط نحو 65.5 طن من الكوكايين بقيمة 7.5 مليار يورو بلجيكا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات البلجيكية عن ضبط نحو 65.5 طن من الكوكايين خلال العام الماضي تقدر قيمتها بـ7.5 مليار يورو، موضحا أن هذه الكميات جرى ضبطها في مدينة أنتويرب في عام 2020 الماضي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت السلطات البلجيكية إلى أنه تم تقدير قيمة هذه المخدرات بـ7.5 مليارات يورو، وذلك على أساس متوسط سعره في الاتحاد الأوروبي بـ68.5 يورو للغرام الواحد، موضحة أنه بهذا المستوى القياسي من المخدرات، يحافظ ميناء المدينة الساحلية على موقعه كأبرز مدخل لهذه المخدرات إلى أوروبا.

ولفتت السلطات البلجيكية إلى أنه بعدما بلغت كمية المضبوطات 4.7 طن في 2013، ازدادت كمية المخدرات المهربة من أمريكا اللاتينية نحو 14 مرة في 2020.


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