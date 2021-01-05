بث مباشر.. فعاليات القمة الخليجية الـ41 فى العلا السعودية

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من فعاليات القمة الخليجية الـ41، المنعقدة في محافظة العلا السعودية، بحضور قادة ورؤساء وفود جميع الدول الخليجية.

وبدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون .

وصل تميم بن حمد أمير دولة قطر إلى محافظة العلا السعودية لحضور القمة الخليجية الـ 41 بعد المصالحة الخليجية.

قمة المصالحة الخليجية تنطلق اليوم بمشاركة قطر

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة عكاظ السعودية بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجي.

المصالحة الخليجية.. فتح الأجواء بين السعودية وقطر

وعشية انطلاقها، أعلنت الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتباراً من مساء أمس، بينما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا الخطوة التى لاقت ترحيب من دول المجلس.