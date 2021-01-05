اليوم السابع
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أمير قطر يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:29 ص
أمير قطر يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية أمير قطر تميم بن حمد
رويترز

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قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام خليجية مساء أمس الاثنين، أن الديوان الأميرى فى قطر أعلن أن الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في محافظة العلا بالمملكة السعودية.

وأوضحت صحف كويتية وسعودية أن تأكيد مشاركة أمير قطر، تأتي بعد أعلان وزير الخارجية الكويتي أن السعودية ستعاود فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا، بناء على اتفاق لإنهاء المقاطعة منذ منتصف عام 2017.

 


قطر

السعودية

القمة الخليجية

العلا

مجلس التعاون الخليجي

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