اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة النمساوية تلقى القبض على 3 متهمين فى أحداث الشغب فى رأس السنة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:33 م
الشرطة النمساوية تلقى القبض على 3 متهمين فى أحداث الشغب فى رأس السنة الشرطة النمساوية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة من الشباب السوريين من المتهمين الجدد في أعمال الشغب التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة ليضافوا إلى تسعة شباب أخرين تم القبض عليهم فى موقع الحادث فور وقوع أعمال الشغب.
وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية -في تصريحات إعلامية- إن الشرطة لازالت تبحث عن نحو 30 من مثيري شغب قاموا بتدمير واجهات محال وهاجموا الشرطة بالعبوات النارية وقد تم حتى الآن اعتقال ما مجموعه 12 من المشتبه بهم واجراء التحقيقات معهم.
وأضافت المصادر أنه عندما تدخلت الشرطة هوجموا من هؤلاء المتهمين وكان للألعاب النارية التي استخدمت ضد ضباط الشرطة قوة تفجيرية هائلة وقد استغلوا صناديق القمامة فى احداث تفجيرات هائلة


النمسا

الشرطة النمساوية

رأس السنة

احتفالات رأس السنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة