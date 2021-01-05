الشرطة النمساوية تلقى القبض على 3 متهمين فى أحداث الشغب فى رأس السنة

ألقت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة من الشباب السوريين من المتهمين الجدد في أعمال الشغب التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة ليضافوا إلى تسعة شباب أخرين تم القبض عليهم فى موقع الحادث فور وقوع أعمال الشغب.
وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية -في تصريحات إعلامية- إن الشرطة لازالت تبحث عن نحو 30 من مثيري شغب قاموا بتدمير واجهات محال وهاجموا الشرطة بالعبوات النارية وقد تم حتى الآن اعتقال ما مجموعه 12 من المشتبه بهم واجراء التحقيقات معهم.
وأضافت المصادر أنه عندما تدخلت الشرطة هوجموا من هؤلاء المتهمين وكان للألعاب النارية التي استخدمت ضد ضباط الشرطة قوة تفجيرية هائلة وقد استغلوا صناديق القمامة فى احداث تفجيرات هائلة
الشرطة النمساوية تلقى القبض على 3 متهمين فى أحداث الشغب فى رأس السنةالثلاثاء، 05 يناير 2021 05:33 م
الشرطة النمساوية - أرشيفية
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ألقت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على ثلاثة من الشباب السوريين من المتهمين الجدد في أعمال الشغب التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة ليضافوا إلى تسعة شباب أخرين تم القبض عليهم فى موقع الحادث فور وقوع أعمال الشغب.
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