اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:06 م
خالد صلاح
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السويد تسجل 32369 إصابة بكورونا و258 وفاة منذ 30 ديسمبر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:51 م
السويد تسجل 32369 إصابة بكورونا و258 وفاة منذ 30 ديسمبر كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت إحصاءات هيئة الصحة السويدية اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 32369 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أقرب تحديث للبيانات في 30 ديسمبر.

كما سجلت السلطات 258 وفاة في نفس الفترة مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8985.

وتقول هيئة الصحة إن الإحصاءات خلال فترة أعياد الميلاد لا يُعتمد عليها بصورة مماثلة للأوقات الأخرى بسبب تراجع أعداد الفحوص وتأخر تسجيل الوفيات.

ويفوق معدل الوفاة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان في السويد بعدة مرات نظيره في الدول المجاورة لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات عزل عام.

 


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