الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتزم فرض إجراءات جديدة أكثر صرامة تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وحذّرت فريدريكسن في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، من أن "الوضع خطير حقًا" في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك حالات مؤكدة أخرى للفيروس الجديد الأكثر قابلية للانتقال والذي تم الكشف عنه لأول مرة في المملكة المتحدة، معربة عن مخاوفها من أن المتغير الجديد قد ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الدنمارك مقارنة بالسلالة السابقة.
يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في الدنمارك حوالي 171 ألف شخص.
الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كوروناالثلاثاء، 05 يناير 2021 10:20 م
كورونا - صورة أرشيفية
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قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتزم فرض إجراءات جديدة أكثر صرامة تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
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