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الجارديان: مكالمة ترامب المسربة تزيد نسبة الناخبين فى جولة الإعادة بجورجيا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:01 م
الجارديان: مكالمة ترامب المسربة تزيد نسبة الناخبين فى جولة الإعادة بجورجيا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المكالمة المسربة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الذي يضغط فيها على مسؤولي الانتخابات في جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات أدت إلى المزيد من الإثارة للناخبين في انتخابات جورجيا للحصول على مقعدين في مجلس الشيوخ الأمريكي ، في جولة الإعادة يوم الثلاثاء التي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الغرفة العليا للكونجرس.

 

في المكالمة ، التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد ، ضغط ترامب على وزير خارجية جورجيا الجمهوري ، براد رافنسبيرجر ، من أجل "العثور على 11780 صوتًا" ، لإلغاء خسارة ترامب هناك. عندما رفض رافنسبيرجر ، أشار ترامب إلى أنه ومعاونيه ربما يرتكبون جريمة جنائية.

 

في حدث يوم الاثنين ، استخدم القس رافائيل وارنوك ، المرشح الديمقراطي لأحد المقاعد ، المكالمة الهاتفية لتحفيز المؤيدين. وأشار إلى أنه ستكون هناك معارك وتحديات قانونية إذا كان السباق قريبا.

 

وقال "نحن بحاجة للفوز بهامش مريح. لأنه ، كما تعلمون ، هناك أشياء غريبة تحدث "، متحدثا إلى حوالي 100 من أنصاره.

 

وأشار وارنوك أيضًا إلى أن ليندسي جراهام ، السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ، اتصل أيضًا برافنسبيرجر للضغط عليه بشأن الانتخابات.

 

وأدلى أكثر من 3 ملايين شخص بأصواتهم بالفعل في وقت مبكر في جورجيا ، وهو رقم قياسي في جولة الإعادة.

 

وقال تشارلز بولوك ، الأستاذ في جامعة جورجيا ، إن المناطق ذات الميول الديمقراطية تشهد حتى الآن معدلات مشاركة عالية للغاية ، بينما يبدو أن الناخبين الجمهوريين يتراجعون. وأضاف أن التصويت المبكر أظهر أن الناخبين السود كانوا "يصوتون بشكل كبير".

 

قال: "على الجمهوريين أن يلعبوا دور اللحاق بالركب ، ويمكنهم بالتأكيد فعل ذلك."


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