التوافق على آلية عليا لمتابعة وتقييم اتفاقية السلام بالسودان

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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، إنه تم التوافق على آلية عليا لمتابعة وتقييم إتفاقية السلام، وذلك خلال اجتماع لآليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، والذي يضم أطراف العملية السلمية والوفد الحكومي، عُقد اليوم الثلاثاء برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي.

وقال التعايشي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على جميع الآليات الأساسية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام، لافتا إلى أن الآلية العليا تضم، الحكومة والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، والضامنين، بجانب منظمات وأطراف دولية أخرى.

وأضاف أنه تم الإتفاق على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وهي معنية بحسم الخلافات وتسوية التباينات التي تظهر أثناء التنفيذ، فضلاََ عن أن اللجنة لديها الحق في المطالبة بتقارير من الآليات المعنية بتنفيذ اتفاقية السلام.

وأوضح أن الاجتماع أقر أيضا تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام في المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستعمل مع مفوضية السلام وجميع مؤسسات الدولة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقية فيما يخص المنطقتين كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في دارفور، وهي تعمل على ذات السلطات والإختصاصات.

وأشار إلى أن هذه الآليات هي الآليات المتعلقة بمباشرة مهام تنفيذ اتفاقية السلام.