البرازيل تسجل فائضا تجاريا أعلى بنسبة 6.1٪ فى 2020 رغم أزمة كورونا

فاطمة شوقى

راكمت البرازيل فائضا فى ميزانها التجارى بلغ 50995 مليون دولار بزيادة 6.1% عن عام 2019 ، ولكن مع انخفاض فى كل من الصادرات والواردات بسبب فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الفائض المتراكم يشير إلى أن الواردات شهدت معدل انخفاض أعلى من الصادرات ، مما أتاح تحقيق التوازن الإيجابي لدولة أمريكا الجنوبية ، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء ، حيث سجلت 7.7 مليون حالة و 196 ألف حالة وفاة ، وفقا للبيانات الصادرة. من قبل وزارة الاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض بلغ في المعدل اليومي للواردات 9.7٪ نتيجة لقيام العديد من الشركات بتخفيض مشترياتها من الخارج ، خاصة بين أبريل ويونيو ، وبسبب الارتفاع القوي للدولار مقابل الريال ، مما يجعل المنتجات والمواد أكثر تكلفة. المكتسبة لأول مرة في الخارج، وبذلك بلغ إجمالي الواردات العام الماضي 158.926 مليون دولار.

في غضون ذلك ، انخفضت الصادرات أيضًا خلال هذه الفترة ، وإن كان بمعدل أبطأ من الواردات، وانخفضت المبيعات في الخارج بنسبة 6.1٪ في المتوسط ​​اليومي من يناير إلى ديسمبر وبلغت 209.921 مليون دولار.

على الرغم من الفائض التجاري في عام 2020 ، تم تسجيل عجز تجاري قدره 42 مليون دولار في ديسمبر ، مع تجاوز الواردات الصادرات.

وبلغت المشتريات في الخارج خلال الشهر الأخير من عام 2020 ما قيمته 18.407 مليون دولار ، بانخفاض 5.13٪ عن الشهر الأخير من عام 2019 ، بينما بلغت المبيعات في الخارج 18.365 مليون دولار ، بارتفاع 39.9٪ في العام.

وتوقع السوق والحكومة فائضا تجاريا يقترب من 55 ألف مليون دولار والآن حسب توقعات وزارة الاقتصاد فإن الرصيد الإيجابي لعام 2021 سيكون 53 ألف مليون دولار.