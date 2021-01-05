البرازيل تسجل فائضا تجاريا أعلى بنسبة 6.1٪ فى 2020 رغم أزمة كورونا

راكمت البرازيل فائضا فى ميزانها التجارى بلغ 50995 مليون دولار بزيادة 6.1% عن عام 2019 ، ولكن مع انخفاض فى كل من الصادرات والواردات بسبب فيروس كورونا.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الفائض المتراكم يشير إلى أن الواردات شهدت معدل انخفاض أعلى من الصادرات ، مما أتاح تحقيق التوازن الإيجابي لدولة أمريكا الجنوبية ، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء ، حيث سجلت 7.7 مليون حالة و 196 ألف حالة وفاة ، وفقا للبيانات الصادرة. من قبل وزارة الاقتصاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض بلغ في المعدل اليومي للواردات 9.7٪ نتيجة لقيام العديد من الشركات بتخفيض مشترياتها من الخارج ، خاصة بين أبريل ويونيو ، وبسبب الارتفاع القوي للدولار مقابل الريال ، مما يجعل المنتجات والمواد أكثر تكلفة. المكتسبة لأول مرة في الخارج، وبذلك بلغ إجمالي الواردات العام الماضي 158.926 مليون دولار.
في غضون ذلك ، انخفضت الصادرات أيضًا خلال هذه الفترة ، وإن كان بمعدل أبطأ من الواردات، وانخفضت المبيعات في الخارج بنسبة 6.1٪ في المتوسط اليومي من يناير إلى ديسمبر وبلغت 209.921 مليون دولار.
على الرغم من الفائض التجاري في عام 2020 ، تم تسجيل عجز تجاري قدره 42 مليون دولار في ديسمبر ، مع تجاوز الواردات الصادرات.
وبلغت المشتريات في الخارج خلال الشهر الأخير من عام 2020 ما قيمته 18.407 مليون دولار ، بانخفاض 5.13٪ عن الشهر الأخير من عام 2019 ، بينما بلغت المبيعات في الخارج 18.365 مليون دولار ، بارتفاع 39.9٪ في العام.
وتوقع السوق والحكومة فائضا تجاريا يقترب من 55 ألف مليون دولار والآن حسب توقعات وزارة الاقتصاد فإن الرصيد الإيجابي لعام 2021 سيكون 53 ألف مليون دولار.
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