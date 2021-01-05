الاتحاد الأوروبى قلق لتخصيب إيران اليورانيوم ويسعى للحفاظ على الاتفاق النووى

رويترز

عبّرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض وهو ما ينتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، لكنها عبرت عن اعتقادها أن الاتفاق جدير بالحفاظ عليه.