اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:40 م
خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبى قلق لتخصيب إيران اليورانيوم ويسعى للحفاظ على الاتفاق النووى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:17 م
الاتحاد الأوروبى قلق لتخصيب إيران اليورانيوم ويسعى للحفاظ على الاتفاق النووى الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
رويترز

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عبّرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض وهو ما ينتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، لكنها عبرت عن اعتقادها أن الاتفاق جدير بالحفاظ عليه.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة دورية "نحن قلقون للغاية من الإجراءات التي تتخذها إيران. هذا العمل ينتهك التزامات إيران النووية وسيكون له تداعيات خطيرة".

وأضاف "إنه أمر مؤسف لكن من المهم للغاية كذلك...أن نحافظ على الاتفاق".

وتخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو أحدث خطوة مثيرة للجدل فيما يتعلق بالاتفاق الذي بدأت طهران تنتهكه في 2019 ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادة فرضها عقوبات كانت أُلغيت بموجبه.

 


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