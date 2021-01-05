اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:47 م
خالد صلاح
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الإمارات تسجل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:38 م
الإمارات تسجل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1967 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و1866 حالة شفاء. 
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن حالات الإصابة بلغت 216 ألفا و699 حالة، وإجمالي الوفيات 685 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 193 ألفا و321 حالة.


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