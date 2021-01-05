الإمارات تسجل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1967 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و1866 حالة شفاء.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن حالات الإصابة بلغت 216 ألفا و699 حالة، وإجمالي الوفيات 685 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 193 ألفا و321 حالة.
الإمارات تسجل 3 وفيات و1967 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 05 يناير 2021 06:38 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1967 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و1866 حالة شفاء.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الإمارات تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 03 يناير 2021 03:09 م
الإمارات تسجل ألفا و963 إصابة جديدة بفيروس كوروناالسبت، 02 يناير 2021 01:03 م
الإمارات تسجل 1856 إصابة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 01 يناير 2021 01:16 م
الإمارات تسجل 3 وفيات و 1723 إصابة جديدة بكوروناالأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:33 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة