ألمانيا تعلن تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام بسبب كورونا حتى نهاية يناير

كتب أحمد عرفة

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالى، فى محاولة للسيطرة على تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت أنجيلا ميركل: "نحتاج لتقييد الاختلاط بشكل أكثر صرامة.. نطلب من جميع المواطنين تقييد الاختلاط إلى الحد الأدنى المطلق".

وفى وقت سابق أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 11897 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و787410، وكشفت البيانات تسجيل 944 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 35518.