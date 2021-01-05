أفراد من حرس المنشآت الليبية يوقفون تصدير النفط بميناء الحريقة احتجاجا على تأخر الرواتب

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أفراد من حرس المنشآت يوقفون تصدير النفط عبر ميناء الحريقة في ليبيا احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

وفى وقت سابق قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبى، إن تركيا صاحبة المصلحة فى استمرار حالة عدم الاستقرار فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز، إن هناك محاولات تحريك مرتزقة في منطقة الجنوب الليبي، وسنعمل على تأمين مناطق الجنوب الليبي بشكل كامل.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها.