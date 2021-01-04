656 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و53 وفاة

(رويترز)

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الإثنين 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 إصابات أمس الأحد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 443802.

وسجلت الوزارة كذلك 53 وفاة جديدة ارتفاعا من 33 أمس وهو ما يرفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة إلى 7538.