اليوم السابع
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خالد صلاح
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656 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و53 وفاة

الإثنين، 04 يناير 2021 10:33 م
656 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و53 وفاة فيروس كورونا
(رويترز)

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سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الإثنين 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 إصابات أمس الأحد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 443802.

 

وسجلت الوزارة كذلك 53 وفاة جديدة ارتفاعا من 33 أمس وهو ما يرفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة إلى 7538.

 

 

 


فيروس كورونا

المغرب

وباء كورونا

وفيات كورونا

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