ولى العهد السعودي: سياسة المملكة قائمة على تحقيق مصالح دول مجلس التعاون

كتب - أحمد جمعة - ووكالات

صرح ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد ولي العهد السعودي، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وسأل ولى العهد السعودى العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.