وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد وحدة طب الأسرة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بوحدة طب الأسرة بالأحياء شمال مدينة الغردقة للاطمئنان علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية داخل الوحدة، ورافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته الدكتورة، نرمين ناجى مدير الطب الوقائي، والدكتور احمد جلال مدير الرعاية الأساسية، وهناء محمود نائب مدير إدارة التمريض بالمديرية.

واطمأن وكيل وزارة الصحة خلال جولته التفقدية بالوحدة الصحية على تواجد أفراد الطاقم الطبي والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وتوافر الأدوية والمستلزمات، وقام بمراجعة سجلات المرضى.

ووجه الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل صيانة لأنظمة الإنارة والكهرباء بالوحدة وصيانة اعمال السباكة والدهانات.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن هناك لجان تفتيش وحملات تشن على المستشفيات المختلفة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والأدوية والأكسجين، بشكل دوري والتأكد من حضور الطاقم الطبي طوال ساعات اليوم .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار تواجد القوافل الطبية المختلفة من جامعات الزقازيق والقاهرة والأزهر وعين شمس بمستشفيات المدن طبقا للبروتوكولات الموقعه معهم لايفاد أطباء للكشف الطبي على المواطنين مجانا.



التاكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية



وكيل وزارة الصحة يتأكد من تواجد الاطقم الطبية