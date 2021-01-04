اليوم السابع
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وزير الدفاع الإسرائيلى: أفضل شراء سرب مقاتلات إف-35 إضافى

الإثنين، 04 يناير 2021 10:08 ص
وزير الدفاع الإسرائيلى: أفضل شراء سرب مقاتلات إف-35 إضافى إف-35 - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين، إنه يريد أن تشتري بلاده سربا ثالثا من مقاتلات الشبح إف-35 من الولايات المتحدة في الوقت الحالي وفي الوقت نفسه تخصيص أموال لصفقات محتملة لشراء مقاتلات جديدة من طراز إف-15.

وأضاف جانتس لتليفزيون واي-نت "في الوقت الحالي لدينا سربان من إف-35. أعتقد أننا سنتوسع في ذلك. هذا ما طلبته من الأمريكيين... أود شراء سرب آخر من إف-35 ثم بحث ما نفعله ... (بعد ذلك)، هل سنستمر في شراء المزيد من إف-35 أم التحول إلى مقاتلات إف-15؟"

 


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