وزير الدفاع الإسرائيلى: أفضل شراء سرب مقاتلات إف-35 إضافى

رويترز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين، إنه يريد أن تشتري بلاده سربا ثالثا من مقاتلات الشبح إف-35 من الولايات المتحدة في الوقت الحالي وفي الوقت نفسه تخصيص أموال لصفقات محتملة لشراء مقاتلات جديدة من طراز إف-15.