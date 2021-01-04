موسكو: قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قابل للتراجع

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، أن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان خطوة متوقعة، لكنها قابلة للتراجع عنها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا: أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، الخطوة متوقعة فى ضوء القانون الذى أقره البرلمان الإيرانى مؤخرا، والأمر الرئيسى هو أن هذه الخطوة تظل قابلة للتراجع عنها فى إطار تطبيع محتمل،

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا: روسيا غير راضية عن رفض طهران الإضافى لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مستطردا: لا يوجد شىء يمكن التهويل له. البرنامج النووى الإيرانى شفاف تماما ويمكن التحقق منه، من الضرورى التركيز على التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية.