اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قابل للتراجع

الإثنين، 04 يناير 2021 07:56 م
موسكو: قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قابل للتراجع ايران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، أن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان خطوة متوقعة، لكنها قابلة للتراجع عنها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا: أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، الخطوة متوقعة فى ضوء القانون الذى أقره البرلمان الإيرانى مؤخرا، والأمر الرئيسى هو أن هذه الخطوة تظل قابلة للتراجع عنها فى إطار تطبيع محتمل،

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا: روسيا غير راضية عن رفض طهران الإضافى لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مستطردا: لا يوجد شىء يمكن التهويل له. البرنامج النووى الإيرانى شفاف تماما ويمكن التحقق منه، من الضرورى التركيز على التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية.

 


ايران

روسيا

الاتفاق النووي

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حزب ميركل يطالب بعقوبات على إيران بعد رفعها تخصيب اليورانيوم

الإثنين، 04 يناير 2021 05:53 م

غضب عالمى بعد إعلان إيران بدء عملية تخصيب اليورانيوم.. الاتحاد الأوروبى: له عواقب وخيمة.. حزب ميركل يطالب بعقوبات على نظام الملالى.. والوكالة الدولية للطاقة: طهران بدأت في رفع مستويات التخصيب إلى 20%

الإثنين، 04 يناير 2021 06:37 م

إيران تتحدى الجميع.. الحرس الثورى يحتجز سفينة كورية جنوبية وطاقمها.. وتزعم: الناقلة "هانكوك كيمى" انتهكت قوانين البيئة البحرية.. وتحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإيثانول.. وسول تطالب بالإفراج الفورى عن البحارة

الإثنين، 04 يناير 2021 06:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة