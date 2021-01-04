اليوم السابع
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مقتل 9 وإصابة 4 آخرين فى هجوم إرهابي على حافلات في ريف حماة السوري

الإثنين، 04 يناير 2021 03:18 ص
مقتل 9 وإصابة 4 آخرين فى هجوم إرهابي على حافلات في ريف حماة السوري العنف في سوريا - أرشيفية
وكالات

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قالت وكالة الأنباء السورية، إن 9 مدنيين استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية واستهدف صهاريج لنقل المحروقات وعددا من الحافلات السياحية على طريق إثريا سلمية.
 
وقال محافظ حماة محمد طارق كريشاتي خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية الليلة إن التنظيمات الإرهابية قامت باستهداف غاشم للأبرياء والمدنيين على طريق إثريا سلمية حيث قاموا بالهجوم على قافلة صهاريج محروقات وثلاثة بولمانات سياحية لنقل الركاب.
 
وأضاف كريشاتي إن الحصيلة الأولية لضحايا الاعتداء الإرهابي تسعة شهداء وأربعة جرحى مدنيين مشيراً إلى أنه تم بمساعدة وحدات من الجيش العربي السوري نقل باقي الركاب إلى منطقة آمنة وإسعاف الجرحى إلى مشفى سلمية.
 
وكان مراسل سانا ذكر في وقت سابق أن 6 مدنيين استشهدوا مساء اليوم جراء اعتداء إرهابي على الحافلة التي كانوا يستقلونها قرب منطقة وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة مشيراً إلى أنه تم نقل جثامين الشهداء إلى مشفى سلمية الوطني.
 
وتنتشر في بعض مناطق البادية خلايا إرهابية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي والتي تحظى بدعم من قوات الاحتلال الأمريكى التي تحتل منطقة التنف بالقرب من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المتاخمة للبادية ولا سيما الطرق والتجمعات السكانية المتفرقة.
 
واستشهد 25 مواطناً وأصيب 13 آخرون بجروح فى الثلاثين من الشهر الماضي جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر.

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