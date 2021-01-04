مرور الأقصر تواصل تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بإرتداء الكمامات

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة مرور الأقصر برئاسة العميد حاتم حمدون، لليوم الثاني على التوالي، تطبيق الغرامة الفورية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت إدارة مرور الأقصر حملات وكمائن ثابتة ومتحركة أعدها ضباط الإدارة العامة لمرور الأقصر، تحت إشراف مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، استهدفت التأكد من التزام قائدي سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة.

على صعيد آخر قامت إدارة مرور الأقصر بتنفيذ حملات موسعة لرفع السيارات المتروكة والمتهالكة سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية بمختلف مدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة