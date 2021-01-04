محكمة بريطانية ترفض طلب ترحيل مؤسس ويكيليكس للولايات المتحدة

كتب سمير حسنى

رفضت محكمة بريطانية ، تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات بالتجسس ، حيث يواجه أسانج البالغ من العمر 49 عاما، 17 اتهاما بالتجسس واختراق أجهزة كمبيوتر فى الولايات المتحدة .

وبحسب ما ذكرت وسائل الاعلام ، إن أسانج أحرج واشنطن بعدما نشرعلى موقعه تفاصيل واقع ما يسمى بالحرب على الإرهاب. ، الذى تضمن نشر العديد من الوثائق السرية ، ومن الممكن أن يتم الحكم عليه بالسجن 175 عاما فى سجن مشدد.

ومن المقرر أن يحدد مصير أسانج قاضية المقاطعة البريطانية فانيسا بارايتسير، التى ستسلم حكمها صباح اليوم فى المحكمة الجنائية المركزية بلدن. ولو وافقت القاضية على طلب واشنطن بترحيل أسانج، سيتم اتخاذ قرار نهائى من قبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتل، على الأرجح بالتشاور مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.