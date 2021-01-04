محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

قنا صابر سعيد

وقع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك لاستكمال المشروعات المتعثرة (صناعية ، زراعية ، تعدينية خدمية ) وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار الداودى إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من المحافظة والهيئة لوضع آلية التنفيذ للمشروعات المزمع إقامتها أو استكمال الجارى منها بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة مؤكدا على ان بروتوكول التعاون يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانبه قال اللواء سامى الشناوى، إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية تهدف إلى تنمية إقليم الصعيد بصفة عامة والتى تعد قنا إحدى محافظاته من خلال رفع المستوى الخدمى بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للأيدى العاملة مؤكدا أن الهيئة تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.