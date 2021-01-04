محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى بمشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ.. صور

دمياط - معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .

وتابعت المحافظ آخر المستجدات والموقف التنفيذى بالمشروع ، كما إطلعت على الأعمال الجارية بإنشاء سور الكورنيش وقاعدة سارى العلم وتمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن والمقاعد ومنطقة الألعاب وبالوعات صرف مياه الأمطار، فضلاً عن أعمال تشجير المنطقة.

وفى هذا السياق وجهت المحافظ بوضع تصور محدد لنقطتى بداية ونهاية سور الحديقة بأسلوب هندسى وفنى سليم.

وأكدت المحافظ ، اتمام المشروع طبقاً لما ورد بالمخطط التفصيلى العام لتطوير الموقع ووفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، منوهة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة مشروعات التنسيق الحضارى التى تتم بعدد من المدن بنطاق المحافظة ، خاصة مع كون تلك المنطقة من أهم المناطق الرئيسية بالمدينة على الإطلاق.



جولة محافظ دمياط بأعماء تطوير حديقة بنت الشاطئ



محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ