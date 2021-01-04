محافظ بنى سويف: إدراج 66 قرية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بنى سويف اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية ، لمناقشة الترتيبات اللازمة وخطة العمل وتشكيل اللجان المختصة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزى ببا وناصر، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى.

وفى بداية اللقاء شدد المحافظ ، على أهمية أن يكون الجهاز التنفيذى بالمحافظة على أهبة الاستعداد ويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة التى تشمل 66 قرية بتوابعها فى المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر، ويمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات بتلك القرى، وتعد خطوة هامة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يولى سيادته القرى والمواطن البسيط اهتماما كبيرا، ودائم التوجيه بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروي.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة ، تضم رؤساء المدن القطاعات والإدارات المعنية لتشمل الإشراف على لجنة التخطيط المحلية، على أن تجتمع أسبوعيا لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ حسب البرنامج الزمنى المتفق عليه،ومناقشة الإجراءات المنفذة حيال تذليل المعوقات، على أن تعرض نتائج الاجتماعات الأسبوعية على المحافظ بشكل دائم ، مع المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية على أرض الواقع وعدم الإعتماد فقط على التقارير المكتبية.

وكلف محافظ بنى سويف رؤساء المدن والقطاعات المعنين بإعداد خطة عمل شاملة المشروعات المطلوبة ومتطلبات ومعوقات التنفيذ المحتملة ومراحل التنفيذ والمقايسات التقديرية والجدول والخط الزمنى للأعمال،مع وضع كافة التفاصيل التى يمكن الاستعانة بها عند البدء وأثناء التنفيذ،على أن يتم تسليم الخطة الأسبوع القادم فى اجتماع تنفيذى المبادرة بعد مناقشتها ليتم اعتمادها ورفعها للإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية.

وأشار محافظ بنى سويف أن المبادرة تشمل كافة مناحى حياة المواطن وكل الخدمات التى يتعامل معها بشكل يومى وأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الصرف الصحى فى 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليار جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحي، حيث أن المخدوم بالصرف الصحى 13 قرية من الـ 66 قرية المدرجة ضمن المبادرة، كما تشمل المبادرة أعمال رصف للطرق ، بجانب تدعيم الإنارة بالقرى وأعمال كهرباء، فضلا عن تدعيم الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس، وأعمال تغطية الترع وتنفيذ كبارى ، وغيرها من المشروعات الخدمية.

وأوضح المحافظ، أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية،بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب الطلاب والتلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة، بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادرة، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وتشمل القرى التى تم ترشيحها ضمن المبادرة 66 قرية فى هذه المرحلة بواقع 20 قرية بناصر وهى (اشمنت ،البرج،الحرجة ،الحمام، الرياض ،الزيتون ،المنصورة ،بنى خليفة ،بنى عدى ،بهبشين ،أبو صالح ،دلاص ،دنديل ،طحا بوش ،غيط البحاى ،كفر الجزيرة ،أبو خلاد،منشأة الشركة،منشأة هديب ، غيط البحارى ،طنسا الملق)،و46 قرية بمركز ببا(أبوشريان ،البرانقة ،البكرية ،الجزيرة الشرقية ،السلطاني،الضباعنة ،جزيرة الفقاعى ،الملاحية القبلية ،الملاحية البحرية ،ام الجنازير ،الشهيد حسن علام (كوم الصعايدة)، بنى أحمد ،بنى خليل،بنى عقبة ،بنى عوض ،بنى قاسم،بنى ماضى ،بنى محمد الشرقية ،بنى مؤمنة ،بنى هاشم،جبل النور ،جزيرة الفقاعى ،جزيرة ببا ،رزقة المشارقة ،زاوية الناوية،سدس الأمراء،صفط راشين ،طحا البيشة ،طرشوب،طنسا بنى مالو،طوه ،غياطة الشرقية والغربية ،فزارة ،قمبش الحمراء،كفر جمعة ،كفر منصور،كفر ناصر،منشأة أبو دخان،منية الجيد،منيل موسى ،نزلة الزاوية ،نزلة الشريف ،نزلة على كيلانى ،هربشنت ،هليه).