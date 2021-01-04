محافظ المنوفية يأمر بنقل سيدة للمستشفى بعدما صدمها الموتوسيكل الخاص بموكبه

المنوفية - محمود شاكر

فوجئ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أثناء عودته إلى استراحته فى شبين الكوم، بالموتوسيكل الذى يسير أمامه صدم إحدى السيدات وألقاها على جانب الطريق.

وفى لفتة إنسانية، وجه المحافظ موكبه بالتوقف، وأصر على الاطمئنان على المواطنة بنفسه، وعندما وجد حالتها تستدعى النقل للمستشفى، لم يتردد ونزل من سيارته، وأرسل موكبه التأمينى لنقل المواطنة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى لعلاجها والاطمئنان عليها.

وفوجئ العاملون بالمستشفى بموكب محافظ المنوفية يدخل من باب المستشفى التعليمى، وعندما خرجت إدارة المستشفى لاستقبال المحافظ، فوجئوا بمواطنة مصابة منقولة بالموكب، وهو ما أثار دهشة واحترام الجميع فى نفس الوقت.

فيما نقل الرواية كاملة البرلمانى السابق أسامة شرشر، وقام بنشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ليدون تلك اللحظات وما قام به محافظ المنوفية.