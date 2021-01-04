محافظ الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الطبية للمصابين ضحايا حريق مخبز بالزقازيق

الشرقية إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بتقديم كافه أوجه الرعاية الصحية الأولية وكذلك العلاجية المتخصصة والفحوصات والإشاعات والجراحات اللازمة للمصابين فى حادث حريق بمخبز بالزقازيق والبالغ عددهم 8 دون وقوع وفيات.

1- م.م.ع البالغ من العمر 19 عاما - محل الإقامة ههيا - عامل بالمخبز

2- ك. ع.ح البالغ من العمر 46 عاما محل الإقامة أولاد صقر – عامل بالمخبز

3- ح. ع. أ البالغ من العمر 46 عاما محل الإقامة الزقازيق - عامل بالمخبز

4- أ. ر. أ البالغ من العمر 19 محل الإقامة الزقازيق - عامل بالمخبز

5- أ. س. م البالغ من العمر 27 عاما محل الإقامة مشتول القاضى - عامل بالمخبز​

6-، أ. ص. م محل الإقامة ههيا - عامل بالمخبز

7-، أ. م.ص البالغ من العمر 16 عاما، محل الإقامة الزقازيق - عامل بالمخبز

8- م. أ. أ البالغ من العمر 21 عاما محل الإقامة الزقازيق - عامل بالمخبز

جاء ذلك عقب تلقى غرفه الأزمات والكوارث بديوان عاما محافظة الشرقية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المخابز بمنطقه القومية ليتم الدفع الفورى بسيارات الدفاع المدنى والاطفاء للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف والتى تمكنت من نقل جميع المصابين لمركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزى للبدء فى تلقى العلاج اللازم.

أعرب المحافظ عن بالغ اسفه لوقوع هذا الحادث متمنيًا للمصابين سرعة التماثل للشفاء، مؤكدًا على متابعته المستمرة لحالة المرضى لحظة بلحظة وتوجيه أقصى رعاية صحية من خلال أطباء جراحات التجميل والحرق.