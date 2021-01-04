محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع ورصف الشوارع وحملات على المنشأت العامة

أسيوط – هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرى البلايزة والزرابى بمركز أبوتيج ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى ويصل عددها فى المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة ، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز أبوتيج رافقه خلالها يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبعض مسئولى الشركات المنفذة ومسئولى هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بنى سميع بقرية البلايزة ، وتابع أعمال تطهير الترعة بواسطة معدات مديرية الرى ، مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الرى ، كما استمع المحافظ إلى شرح من مهندسى التوسع الأفقى بوزارة الرى للأعمال التى تنفذها وزارة الرى وبخاصة أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقى للرى بأسيوط بنطاق المحافظة والتى تجاوزت تكلفتها الاستثمارية حوالى 200 مليون جنيه حتى الآن ، بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع ( بنى غالب ، باقور ، منفلوط ، البسيونى ، بانوب ، أبنوب ، شقلقيل ، بنى سميع) وذلك تحت إشراف مديرية الرى وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبرى كيلو 149 على ترعة نجع حمادى الغربية ، والذى يجرى إنشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طن ، واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبرى الذى يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادى كما تابع أعمال تبطين وتدبيش جانبى الطريق على ترعة نجع حمادي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شوارع مجمع المخابز بقرية الزرابى وشارع المعهد الازهرى الابتدائى بقرية الزرابى وبعض شوارع قرية دكران والتى يجرى تنفيذها ضمن مشروعات خطة الرصف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأصدر محافظ أسيوط خلال الجولة تعليماته لرئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائى للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات ، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، واصفًا أياه بأنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ، ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة ، بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والأحياء.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرارات مجلس الوزراء وغير مرتادى الكمامة وأى منشأت تخالف تلك الاشتراطات وغير المطبقين للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بكل حزم ودون تهاون للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين .

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة تفتيشية على عدد من المستشفيات بأسيوط ، حيث زار مستشفيات ( الشاملة ، والإيمان ، والأطفال وأسيوط الجامعي) للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مؤكداً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشأت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهى والتشديد على إرتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم والتدافع ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وغيرها من الضوابط والاشتراطات اللازمة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه ، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر" .

حملة سكرتير عام محافظة أسيوط على المستشفيات

سكرتير عام محافظة أسيوط يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية

سكرتير عام محافظة أسيوطة يتابع توافر الأدوية بالمستشفيات

جانب من الجولة

سكرتير عام محافظة اسيوط بالمستشفيات

سكرتير عام محافظة أسيوط مع العاملين بالمستشفيات

سكرتير عام محافظة أسيوط يتابع حالات المرضى



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الشوارع بقرى أبوتيج



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج



رصف الشوارع بقرى أبوتيج



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع



محافظ أسيوط يتابع رصف الشوارع بقرى أبوتيج

جانب من الجولة

محافظ أسيوط أثناء متابعته تبطين الترع