اليوم السابع
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قطع المياه عن حى راشد والعمرى وحوض الثلاثين بمدينة سوهاج

الإثنين، 04 يناير 2021 02:59 م
قطع المياه عن حى راشد والعمرى وحوض الثلاثين بمدينة سوهاج محطة مياه بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن حى راشد وحى العمرى وحوض الثلاثين وقرية القنابرة بمدينة سوهاج، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى السابعة من صباح الثلاثاء 5 يناير 2021 ولمدة 9 ساعة لإجراء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتلك المناطق بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.


أخبار مصرية

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