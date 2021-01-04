فرنسا: تطعيم بضعة آلاف من المواطنين فى البلاد ضد فيروس كورونا اليوم

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أنه سيتم تطعيم بضعة آلاف من المواطنين في البلاد اليوم، الاثنين، ضد فيروس كورونا، مقابل ما يزيد قليلا عن 500 شخص في الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف وزير الصحة الفرنسي بعد زيارة أحد مستشفيات باريس: "اليوم سنقدم آلاف اللقاحات في جميع أنحاء فرنسا".

وفى وقت سابق عقد وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، اجتماعا مع رؤساء الوكالات الصحية الإقليمية المختلفة فى فرنسا، وذلك عقب الانتقادات التى تعرضت لها السلطة التنفيذية فى البلاد بسبب بطء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وذكرت قناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن الاجتماع تناول إجراء التعديلات الأخيرة على جدول التطعيم فى الأقاليم المختلفة في فرنسا، موضحة أنه بحلول نصف شهر يناير الجارى، ستتلقى 300 دار رعاية ومؤسسة رعاية طويلة الأمد اللقاحات، وسيتم بعد ذلك التوسع التدريجى، ليشمل 10 آلاف دار رعاية فى فرنسا.