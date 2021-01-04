عمدة لندن بعد إعلان الإغلاق الوطنى فى إنجلترا: يجب فرض ارتداء الكمامات

كتبت رباب فتحى

علق عمدة لندن صادق خان، على قرار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى حول فرض الإغلاق الوطنى على انجلترا لاحتواء متغير كورونا الجديد، إنه كان يتعين توسيع القواعد لتشمل ارتداء أقنعة الوجه فى المناطق الخارجية المزدحمة وتشديد الضوابط على الحدود.

وقال صادق خان، "إعلان الحكومة عن إغلاق وطني كامل كان حتمياً".

وأضاف "من غير الواضح لماذا استغرق بوريس جونسون وقتًا طويلاً للتوصل إلى هذا الاستنتاج.. أصبح الفيروس خارج نطاق السيطرة، كما أن خدمات الصحة الوطنية لدينا معرضة بشكل متزايد لخطر التعرض للارتباك بسبب الارتفاع الهائل في الحالات ، وزيادة دخول المستشفيات الآن بنسبة أعلى بكثير من أي وقت خلال هذا الوباء ".

ودعا خان إلى مزيد من الدعم المالي للشركات والعمل على المساعدة "غير الكافية بشكل مؤسف" المتاحة للعاملين لحسابهم الخاص وأولئك الذين يعانون من العزلة الذاتية.

وكان قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون إن الجهود الجماعية كانت ستنجح في محاربة الشكل القديم من فيروس كورونا ، لكن البديل ينتشر بوتيرة تنذر بالخطر. ويقول إنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 50 و 70٪.

وأكد جونسون إن إنجلترا يجب أن تدخل في حالة إغلاق وطني قاسية بما يكفي لاحتواء هذا البديل. وقال "يجب على الناس البقا فى المنزل.. لا يجوز لك مغادرة المنزل إلا لأسباب محدودة - تسوق الضروريات ، أو العمل إذا كنت لا تستطيع العمل من المنزل ، أو ممارسة الرياضة ، أو طلب الرعاية الطبية ، أو الهروب من العنف المنزلي."