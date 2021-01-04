عروس الصعيد تتزين مع آخر مرحلة من تطوير كورنيش المنيا.. صور

ومع بداية عام جديد تشهد مراحل العمل على الكورنيش ورغم جائحة كورونا اقتراب الإنتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة، وتظهر أهمية الكورنيش لكونه متنفس هام لأبناء محافظة المنيا والذى يمتد بطول المحافظة من الشمال للجنوب.

وانتهت محافظة المنيا من 3 مراحل من التطوير خلال الفترة الماضية وقد أوشكت على الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة.

وقال العميد محمد صلاح رئيس مجلس مدينة المنيا ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم الساب"، أن العمل مستمر فى المرحلة الأخيرة من مراحل الكورنيش ،مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من اعمال التطوير والتى شملت التخطيط للموقع وبناء المقاعد وتمهيد المناطق الخضراء وتنجيلها.

وأشار إلى أنه تم تركيب الأعمدة الكهربائية بنسبة تجاوزت 70% بطول المنطقة، مؤكدا أن المرحلة الاخيرة قد تنتهى خلال 3 شهور واضاف أن تلك المرحلة تبدأ من أمام المدرسة الثانوية حتى نادى المنيا الرياضى شمالا .

وأكد أن المحافظة انتهت من مراحل التطوير الثالثة خلال الفترة الماضية والتى بدأت من أمام مسجد الفولى حتى ديوان عام المحافظة، قائلا: إن العمل مستمر فى المشروع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن مشروع كورنيش النيل يعد متنفس حقيقي للمواطنين سوف يلمسه الجميع بعد انتهاء جائحة كورونا خاصة أن المراحل التى تم تطويرها مغلقة تماما بسبب فيروس كورونا .

ولفت رئيس المدينة، إلى أن هناك حملات مكثفة للنظافة بشارع الكورنيش ليظل واجهة متميزة لمحافظة المنيا، بعد أن أصبح الكورنيش لوحة فنية تعيد المظهر الجمالى من جديد لعروس الصعيد.

وكانت المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بطول 500متر بدأت من نادى ضباط الشرطة حتى مجلس مدينة المنيا، وضمت انشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحلات صغيرة ودورات مياه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال زيارته الماضية للمنيا على سرعة الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش بطول 7 كيلومتر.