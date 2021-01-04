اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 04:44 م
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ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 675 شيكارة دقيق مدعم و 560 كيلو لحوم بالإسماعيلية.. صور

الإثنين، 04 يناير 2021 04:04 م
ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 675 شيكارة دقيق مدعم و 560 كيلو لحوم بالإسماعيلية.. صور لحوم منتهية الصلاحية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شنت مديرية التموين والتجارة الخارجية بالإسماعيلية ، حملات مكبرة لضبط الأسواق والتفتيش على السلع التموينية ، والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجارى ، أسفرت عن تحرير 69 مخالفة .

وخلال الحملة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، تم ضبط 3 مخابز بالقنطرة شرق لتصرفهم فى 675 شيكارة دقيق مدعم وبيعهم بالسوق السوداء تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام 33.750 ألف كيلو جرام ، كما تمكنت الحملة من ضبط 50 كيلو لحوم بمحل شهير بحى أول.

كما تم ضبط 100 كيلو بمطعمين فى حى ثالث ، كَما نجحت الحملة فى ضبط 375 كيلو جبن قريش و95 كيلو سجق مجهول المصدر فى حى ثان.

وشدد اللواء شريف فهمى بشارة ، محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ، مؤكدًا أن صحة المواطن هى أول أهتمامات الجهاز التنفيذي .

 

الجبن المضبوط المنتهى الصلاحية
الجبن المضبوط المنتهى الصلاحية

 

جانب من اللحوم المضبوطة
جانب من اللحوم المضبوطة

 

لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية

 


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