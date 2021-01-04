ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 675 شيكارة دقيق مدعم و 560 كيلو لحوم بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الخارجية بالإسماعيلية ، حملات مكبرة لضبط الأسواق والتفتيش على السلع التموينية ، والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجارى ، أسفرت عن تحرير 69 مخالفة .

وخلال الحملة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، تم ضبط 3 مخابز بالقنطرة شرق لتصرفهم فى 675 شيكارة دقيق مدعم وبيعهم بالسوق السوداء تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام 33.750 ألف كيلو جرام ، كما تمكنت الحملة من ضبط 50 كيلو لحوم بمحل شهير بحى أول.

كما تم ضبط 100 كيلو بمطعمين فى حى ثالث ، كَما نجحت الحملة فى ضبط 375 كيلو جبن قريش و95 كيلو سجق مجهول المصدر فى حى ثان.

وشدد اللواء شريف فهمى بشارة ، محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ، مؤكدًا أن صحة المواطن هى أول أهتمامات الجهاز التنفيذي .



الجبن المضبوط المنتهى الصلاحية



جانب من اللحوم المضبوطة