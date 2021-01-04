اليوم السابع
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صور.. 10 جرحى في انفجار مستودع لتخزين الغاز بمنطقة الهرمل اللبنانية

الإثنين، 04 يناير 2021 02:12 ص
صور.. 10 جرحى في انفجار مستودع لتخزين الغاز بمنطقة الهرمل اللبنانية انفجار لبنان
وكالات

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة عشرة أشخاص على الأقل في لبنان إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا.
 
وتضم هذه المنطقة معابر حدودية غير قانونية عدة.
 
وقال مصدر في الجيش اللبناني لفرانس برس إنّ "الإنفجار ناتج من تخزين قوارير غاز في مستودعات" في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال-شرق لبنان.
 
وأشار الصليب الأحمر اللبناني الذي أرسل "ثلاث فرق" إلى منطقة الحادثة، إلى إصابة عشرة أشخاص.
 
 
الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني

انفجار مستودع الغاز في لبنان
انفجار مستودع الغاز في لبنان

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

دمار في السيارات
دمار في السيارات

 


انفجار مستودع لتخزين الغاز

مستودع لتخزين الغاز

انفجار مستودع في لبنان

لبنان

انفجار

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