صحيفة أرجنتينية: المكسيك تخطط للاستحواذ على سوق الماريجوانا فى العالم

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية ، إن المكسيك تخطط لتصبح أكبر سوق قانونى للماريجوانا فى العالم ، بعدما وافق مجلس الشيوخ فى 19 نوفمبر الماضى على إلغاء تجريم الاستخدام الشخصى للماريجوانا

وأوضحت الصحيفة ، أنه يمكن لكل شخص حمل ما يصل لـ 27 جرامًا، ويشمل الإجراء أيضًا إنشاء المعهد المكسيكي لتنظيم ورقابة القنب ، والذي سيكون هيئة لامركزية تابعة لوزارة الصحة. وبالمثل ، يتم تنظيم تسويق القنب وتصديره للخارج ، وبحسب الصحيفة إن تقنين الماريجوانا هو جزء من استيراتيجية بديلة تروج لها الحكومة المكسيكية لمواجهة جماعات الجريمة المنظمة.

وأكدت الصحيفة ، أن المكسيك ستصبح أكبر سوق قانوني للقنب في العالم ، حيث ينتهي الكونجرس من تشريع في الأسابيع المقبلة لإضفاء الشرعية على الماريجوانا في جميع أنحاء سلسلة التوريد ، من الزراعة إلى التوزيع والاستهلاك .

وقال زعيم نواب مورينا، إجناثيو ميير، "نحن ملتزمون بتنظيم القنب، إنه حق للمكسيكيين "، حيث يعمل مجلسى النواب والشيوخ في البلاد سيعملان معًا الآن بعد أن يستأنفا العمل في يناير الجارة للاتفاق على مشروع قانون، المشتركة التي سيتم طرحها للتصويت ، مشيرا الى أن هذه التغييرات القانونية ستجعل المكسيك الدولة الثالثة في العالم التي تقنن الحشيش على الصعيد الوطني ، للاستخدام الترفيهي ، فقط بعد أوروجواي وكندا .