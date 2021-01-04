صحة المنوفية: لدينا غرفة عمليات تتابع توافر الأكسجين بجميع مستشفيات المحافظة

المنوفية محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن غرفة عمليات مديرية الصحة تعمل بصفة منتظمة لمتابعة، توافر الأكسجين بالمستشفيات .

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع مستشفيات محافظة المنوفية، جميعها يتوافر بها الأكسجين وخاصة مستشفيات العزل لمرضى كورونا .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أكد أن جهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة فى مواجهة كورونا رسالة ودور وطني في هذه المرحلة الحرجة في ظل تداعيات فيروس كورونا، كما قدم الشكر لقيادات مديرية الصحة بالمحافظة علي ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبي أول بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابي كورونا، جاء ذلك خلال لقائه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والدكتور فيصل جودةوكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للأكسجين الطبي بجميع مستشفيات المحافظة وحجم الاحتياجات.

حيث تابع محافظ المنوفية الموقف الحالي لكورونا والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في التعامل مع مصابي كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظا علي أرواح المواطنين ، موجهاً قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الاكسجين اولا بأول حسب إحتياج كل مستشفى.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التواصل الدائم وتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطني المحافظة، مؤكدا على أنه لا يدخر جهدا فى سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مناشدا أهالى وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.