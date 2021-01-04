شراكة بين مطارات دبى وشركة هندية لنقل 300 طن لقاحات كورونا يوميا

قالت شركتا مطارات دبي وجي.إم.آر حيدر اباد، المشغلة لمطار حيدر اباد، اليوم الاثنين، إنهما توصلتا لاتفاق لتوزيع لقاحات كوفيد-19 يهدف لمناولة ما يصل إلى 300 طن من اللقاحات يوميا.

يربط ممر اللقاحات بين دبي وحيدر اباد بين شركات تصنيع لقاحات في الهند والأسواق في جميع أنحاء العالم من خلال مركز الشحن بمطار دبي الدولي.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي "من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطلب على توزيع فعال وآمن ومحل ثقة لكميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 في انحاء العالم في الأشهر المقبلة".

وأضاف "أردنا أن نكون مستعدين لتلبية هذا الطلب".

وحيدر اباد هي عاصمة ناشئة للقاحات، ويوجد خمسة منتجين رئيسيين للقاحات في محيطها.

ووافقت الهند، التي سجلت ثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أمس الأحد على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، أحدهما طورته شركة أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد، والآخر من صنع شركة بهارات بيوتك المحلية.