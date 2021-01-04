اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 03:45 م
خالد صلاح
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سويسرا تسجل 9665 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 4 أيام

الإثنين، 04 يناير 2021 03:18 م
سويسرا تسجل 9665 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 4 أيام كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية اليوم الاثنين، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 9665 حالة منذ يوم الخميس بينما بدأت سويسرا حملة التحصين ضد المرض في مختلف أنحاء البلاد.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 461961 حالة، وزادت الوفيات 189 إلى 7271 حالة، في حين أدى دخول 367 حالة جديدة المستشفيات إلى استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وكانت قد وافقت الجهات التنظيمية السويسرية لشركة لونزا Lonza Group  المتعاقدة معها على البدء في إنتاج لقاح فيروس كورونا من مودرنا في مصنع في سويسرا، ونقلت عن متحدث باسم مصنع لونزا قوله "يجري العمل التحضيري الهام في الوقت الحالي بهدف تكثيف خطوط الإنتاج.

 

سويسرا

كورونا

فيروس كورونا

السلطات الصحية السويسرية

ليختنشتاين

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