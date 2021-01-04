رفع 520 حالة إشغال وغلق وتشميع 36 مركز للدروس ومقهى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات متنوعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت عن رفع 236 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بشارع مدرسة الفكرية وشارع بنك فيصل وخلف المحافظة بمدينة دمنهور.

- رفع 261 حالة إشغال وضبط وتشميع 18 مركز تعليمى وتحرير 9 محاضر ضد مقاهى والتحفظ على 73 شيشة"وتحرير 9 محاضر تنوعت ما بين محاضر بيئة غلق محلات بكفر الدوار.

- غلق 4 مقار للدروس الخصوصية ورفع 23 حاله إشغال متحرك بنطاق مركز ومدينة المحمودية، غلق وتشميع 7 مقاهى ومحال تجاريه مخالفة بايتاى البارود.



إزالة إشغالات



جانب من الحملة



غلق وتشميع