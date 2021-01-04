رفع 3 ألاف طن قمامة ومخلفات بناء وتركيب وصيانة 1053 كشاف إنارة فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

نظمت محافظة الفيوم 11 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي بمركزى أبشواي وطامية ، تمكنت من رفع 3045 طن قمامة، وإزالة 276 حالة إشغالات متنوعة ، وتركيب وصيانة 1053 كشاف إنارة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة .

وأوضح مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى ، أنه تم تنفيذ 7 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى ، أسفرت عن رفع 1645 طن قمامة ومخلفات بناء بدائرة المدينة والقري التابعة للمركز، كما تم إزالة 210 حالة إشغالات متنوعة، وكذا تنفيذ حظر إقامة الأسواق الأسبوعية بالمدينة والقري التابعة، ورفع الباعة الجائلين لمنع التجمعات تنفيذاً للاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن صيانة وتركيب عدد 353 كشاف إنارة بشارع الجلاء ومقابر عتمان بالعجميين وكفر عمرو والصفراية وقريتي الخالدية وأبوشنب، كما تم البدء فى إنشاء بوابة رئيسية للمركز بطريق أبشواي / الفيوم السياحي عند قرية سنرو.



وأشار ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم عدد 4 حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات ، أسفرت عن رفع 1400 طن قمامة وأتربة مخلفات بناء بنطاق المدينة والقري التابعة للمركز ، وإزالة 66 حالة إشغالات متنوعة ، وغلق مقهى ومصادرة 47 شيشة بقرية الفهمية – منشاة الجمال ، كما تم صيانة 700 كشاف إنارة بطريق القاهرة / الفيوم، وفي نطاق مدينة طامية والوحدات القروية بالمركز، فضلاً عن تطوير ميدان المسلات بقرية قصر رشوان.





رفع مخلفات القمامة