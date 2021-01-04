رفع 3 ألاف طن قمامة ومخلفات بناء وتركيب وصيانة 1053 كشاف إنارة فى الفيوم

نظمت محافظة الفيوم 11 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي بمركزى أبشواي وطامية ، تمكنت من رفع 3045 طن قمامة، وإزالة 276 حالة إشغالات متنوعة ، وتركيب وصيانة 1053 كشاف إنارة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة .
وأوضح مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى ، أنه تم تنفيذ 7 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى ، أسفرت عن رفع 1645 طن قمامة ومخلفات بناء بدائرة المدينة والقري التابعة للمركز، كما تم إزالة 210 حالة إشغالات متنوعة، وكذا تنفيذ حظر إقامة الأسواق الأسبوعية بالمدينة والقري التابعة، ورفع الباعة الجائلين لمنع التجمعات تنفيذاً للاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن صيانة وتركيب عدد 353 كشاف إنارة بشارع الجلاء ومقابر عتمان بالعجميين وكفر عمرو والصفراية وقريتي الخالدية وأبوشنب، كما تم البدء فى إنشاء بوابة رئيسية للمركز بطريق أبشواي / الفيوم السياحي عند قرية سنرو.
وأشار ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم عدد 4 حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات ، أسفرت عن رفع 1400 طن قمامة وأتربة مخلفات بناء بنطاق المدينة والقري التابعة للمركز ، وإزالة 66 حالة إشغالات متنوعة ، وغلق مقهى ومصادرة 47 شيشة بقرية الفهمية – منشاة الجمال ، كما تم صيانة 700 كشاف إنارة بطريق القاهرة / الفيوم، وفي نطاق مدينة طامية والوحدات القروية بالمركز، فضلاً عن تطوير ميدان المسلات بقرية قصر رشوان.
رفع مخلفات القمامة
صيانة أعمدة الإنارة
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