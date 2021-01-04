اليوم السابع
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جهاز العبور يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان "الأكثر تميزاً" و"بيت الوطن"

الإثنين، 04 يناير 2021 08:51 ص
جهاز العبور يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان "الأكثر تميزاً" و"بيت الوطن" وحدات سكنية - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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يواصل  جهاز تنمية مدينة العبو، اليوم تسليم قطع الأضرار الأكثر تميزا، و اراضي بيت الوطن المخصصة للمصريين بالخارج، حيث بدأ التسليم اعتبارا من أمس الأحد ومن المقرر ان يستمر حتى يوم الإثنين 8/2/2021.
 
وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع، القطع من 1 : 14، اليوم  الأحد 3/1/2021، والقطع من 15 : 28، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 :  70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
 
 
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
 
 

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